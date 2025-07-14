14 фермеров из Прикамья получат поддержку из бюджета

В Пермском крае определены победители конкурса на получение гранта «Агростартап». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, это одна из самых востребованных мер поддержки для начинающих фермеров, готовых вкладываться в село и создавать рабочие места. Размер гранта — от 1,5 до 3,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Всего в этом году на получение гранта было подано 47 заявок из 25 округов Пермского края. Отбор проходил на конкурсной основе, в нем могли участвовать представители крестьянско-фермерских хозяйств или индивидуальные предприниматели, являющиеся главами КФХ, а также физические лица. Для участия необходимо было разработать бизнес-план и защитить его перед конкурсной комиссией.

Гранты в этом году получили 14 проектов: Анастасия Рубенко (проект «Птичья ферма «Птичий дом», производство и реализация мяса птицы», Пермский округ), Дмитрий Шабалин ( проект «Козья ферма», Добрянский округ), Артур Фадеев (проект «Животноводство», Сивинский округ), Алексей Усков (проект «Ферма по разведению КРС в Пермском крае», Куединский округ), Николай Мерзляков ( проект «Создание хозяйства по выращиванию рыбы в садках», Куединский округ), Надежда Сединина ( проект «Производство молока коровьего», Нытвенский округ), Егор Малов ( «Проект по откорму КРС мясного направления», Ильинский округ), Ренат Кучукбаев ( проект «Выращивание и откорм мясных пород крупного скота в Бардымском районе Пермского края»), Ирина Величко ( проект «Выращивание ягод жимолости, посадочного материала жимолости», Чернушинский округ), Данил Гакашин ( проект «Разведение КРС мясных и помесных пород в хозяйстве Гакашина Д.В.», Октябрьский округ), Резида Саляхутдинова ( проект «Организация КФХ по производству мяса в Октябрьском муниципальном округе Пермского края», Октябрьский округ), Алфред Мухтаров ( проект «Организация производства по выращиванию зерновых культур», Октябрьский округ), Эльвир Муллаяров ( проект «Создание ИП Муллаяров Эльвир Иринович по разведению крупного рогатого скота мясного направления», Октябрьский округ), Галина Зибзеева (проект «Выращивание ягодных культур», Пермский округ).