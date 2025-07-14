«Украинская власть полностью ориентируется на Америку»

В Киеве грядет большая кадровая ротация: Юлия Свириденко с высокой долей вероятности станет новым премьер-министром Украины. В данный момент она занимает пост первого вице-премьера — куратора экономики. Нынешний глава правительства Денис Шмыгаль может занять пост министра обороны или стать послом в США. Не исключены и другие громкие отставки и назначения. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что офис Владимира Зеленского подстраивается под администрацию Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Случилось то, чего ожидали: Денис Шмыгаль будет уволен с поста премьер-министра Украины, однако, скорее всего, останется в обойме и займет некий новый пост. Возможно, даже возглавит Министерство обороны или отправится послом в США. Нынешний посол Оксана Маркарова точно уходит, и это также было давно известно. Главная причина — недовольство новой республиканской администрации. Считается, что Маркарова слишком уж активно поддерживала Джо Байдена. Также, весьма вероятно, сказывается недостаток опыта и профессионализма. Нынешний министр обороны Рустем Умеров с высокой долей вероятности тоже уходит. К нему было много разного рода претензий, нет смысла их перечислять. Можно лишь заметить, что Умеров возглавляет сейчас переговорную группу с Россией. Новый руководитель — это новый подход. Впрочем, говорить об этом пока что преждевременно. Тем более не факт, что переговоры вообще состоятся, и когда это произойдет, тоже не совсем понятно.

Так или иначе, по логике вещей офис Зеленского должен заплатить определенную цену за расположение Дональда Трампа. Смена премьер-министра как раз из этой серии. Правительство, судя по всему, возглавит 39-летняя Юлия Свириденко — типичный представитель поколения молодых менеджеров-технократов. Будучи министром экономики, она вела прямые переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом. В результате уже ставшая знаменитой «ресурсная сделка» была подписана на приемлемых для Киева условиях, хотя изначально ее называли ужасной и провальной. То есть Свириденко ко всему прочему грамотный переговорщик. Сейчас как раз указанная сделка должна заработать, и это момент крайне важный для обеих сторон.

Собственно, к чему все это? Украинская властная вертикаль полностью ориентируется на Америку. Общий смысл кадровых решений — в первую очередь наладить эффективное взаимодействие с командой Дональда Трампа, особенно на главном направлении — военном. От Зеленского требуют также победить коррупцию, что пока не особенно удается.

Хорошо ли все это для России? Скорее нет. Ибо хаос в украинской власти был бы гораздо предпочтительней.

Американцы же требуют порядка — иначе какой тогда бизнес? К слову, в Киев прибыл спецпосланник Трампа Кит Келлог. Ранее он говорил о «плане Маршалла» для Украины. В итоге страна может оказаться под внешним американским управлением, а может быть, и европейским тоже. Однако Владимир Зеленский показал себя как лидер, способный сказать нет. Так что в любой момент все может измениться в ту или иную сторону. Как бы то ни было, страна делает очередной шаг в сторону Запада.

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Дмитрий Дризе