Предпоследний парад наступает

Парад, посвященный Дню взятия Бастилии, национальному празднику Франции 14 июля вернулся на Елисейские Поля, откуда его в прошлом году вытеснили Олимпийские игры. На этот раз по желанию организаторов он прошел в постановке, максимально приближенной к боевой. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военный парад в честь празднования Дня взятия Бастилии в Париже

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Военный парад в честь празднования Дня взятия Бастилии в Париже

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Парад ко Дню взятия Бастилии всегда скорее праздник, чем демонстрация силы, хотя, как обещал военный губернатор Парижа Лоик Мизон, он был на сей раз организован «как настоящая военная операция». Причем праздник домашний, ибо немало участников маршируют перед друзьями и родственниками, занявшими с утра пораньше места за ограждениями вдоль Елисейских Полей. Это пестрое зрелище, которое, как и всякое семейное торжество, запоминается не только парадными кадрами, но и неурядицами, происходящими, несмотря на то что, казалось бы, все выверено до мелочей.

Сначала во время церемониального марша один из участников едва не отхватил себе ухо саблей. Потом во время прохождения кавалерии Республиканской гвардии, замыкавшей парад, два всадника не удержались в седле, причем один из них грохнулся прямо перед президентской трибуной. Он тут же вскочил в седло, а вот его менее удачливый сослуживец остался где-то по пути на Елисейских Полях. Умная лошадь продолжила парад одна, без него и вне строя. Ей будет что вспомнить об этой минуте славы под всеми телекамерами страны.

На домашний праздник были приглашены гости. Рядом с Эмманюэлем Макроном на трибуне находились эмир Кувейта Мишааль аль-Джабер ас-Сабах и президент Индонезии Прабово Субианто. Индонезия (кстати, 16-я по мощи армия мира) покупает у Франции истребители Rafale, подводные лодки Scorpеne, гаубицы Caesar и легкие фрегаты. Это нельзя было не поощрить парижским триумфом: на парад вышли более 450 индонезийских военнослужащих. Примерно по 11 человек за каждый заказанный истребитель.

Впрочем, участие Индонезии заметно украсило шествие.

Впереди всего парада прошел веселый сборный военный оркестр из 189 барабанщиков в сумасшедших нарядах и головных уборах с изображением животных, символизирующих фауну страны: акул, тигров, носорогов.

Французская армия традиционно отличается пестротой мундиров, но подобной яркости не достигли ни драгуны-кавалеристы в золотых касках с хвостами, ни альпийские стрелки с бескрайними беретами-«тортами», ни выпускники Сен-Сира в красных штанах, с золотыми эполетами и плюмажами, ни «пионеры» Иностранного легиона с бородами до пояса на кожаных фартуках. И как будто бы для того, чтобы показать, что в индонезийской армии не только танцульки на уме, их военные части прошли следом безукоризненно синхронным шагом.

Кроме индонезийцев гостями парада стали союзники по НАТО. В небе над Елисейскими Полями вместе с французскими летчиками пролетели представители других стран. Швейцария прислала F-18, участвующий в совместном воздушном патрулировании над Альпами. Германия и Великобритания направили истребители Typhoon, Испания — F-16 и транспортный Airbus, Италия — вертолет Caiman.

По земле прошли роты бельгийских и люксембургских военных, а также финские солдаты. С 2022 года Финляндия, ранее придерживавшаяся нейтралитета, ни с того ни с сего вступила в НАТО и с тех пор защищает один из флангов Европы от России. Не то чтобы финны вышли на марш с портретами маршала Маннергейма и песней «Нет, Молотофф» — конкретно эти высокие парни в голубых беретах участвуют в совместной с Францией миротворческой миссии в Ливане.

Особенностью нынешнего дефиле стало участие в нем полностью сформированной для марша и боя 7-й бронетанковой бригады.

Как и пообещал Лоик Мизон, она прошла не в парадной форме, а в боевом порядке и в полном боевом снаряжении на борту бронетехники. По словам генерала, в условиях «усугубления угроз» парад должен был показать любому потенциальному агрессору, что французская армия «готова к развертыванию» в любой момент.

Впервые за последние годы по мостовой проехала гусеничная техника, в том числе модернизированные танки Leclerc последнего поколения. Раньше, чтобы сохранить покрытие Елисейских Полей, на парады допускались только колесные машины. Вместе с бронетехникой демонстрировались и дроны, в том числе витавший в воздухе беспилотник Tundra, привязанный к одной из машин и ведомый оператором, как собачка на поводке.

До этого в составе самолетов воздушного парада пролетел американский Reaper, один из стоящих на вооружении французских ВВС. Комментаторы с удовлетворением отметили, что грозной птицей управлял пилот, находящийся не в Париже, а на военной базе в Коньяке. Это, на мой дилетантский взгляд, не только демонстрирует продвинутость систем защиты и нападения, но и открывает для военных широкие возможности культурного досуга в этот праздничный вечер.

В остальном же парад, несмотря на грозные заявления генерала Мизона, остался таким же пестрым и симпатичным, как всегда.

Как обычно, открывал и завершал его президент Франции, который по традиции спустился в открытой машине вместе с начальником Генерального штаба от Триумфальной арки к трибуне на площади Согласия. На сей раз вместе с Эмманюэлем Макроном и Тьерри Бюркаром на заднем адъютантском сиденье ехала автоматическая телекамера, позволявшая взглянуть на выстроившиеся войска буквально «глазами президента» и понять, что не так уж далека перспектива с его командирского кресла.

Накануне Эмманюэль Макрон, выступая перед военными, упомянул о кратном увеличении финансирования армии, пообещав армейцам «быть вместе с вами», и слово, по крайней мере сегодня, свое сдержал. Для него это предпоследний парад в качестве президента: в 2027 году он сможет присутствовать на нем только как почетный зритель.

Алексей Тарханов