«РИА Новости»: режиссера Юрия Мороза похоронят 16 июля в Москве

Похороны режиссера и актера Юрия Мороза состоятся 16 июля на Ваганьковском кладбище в Москве, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Юрий Мороз умер в ночь на 14 июля в возрасте 68 лет. По данным ТАСС, он долгое время боролся с раком поджелудочной железы.

В качестве режиссера Юрий Мороз снял более 20 фильмов и сериалов. В их числе — «Черный квадрат» (1992), «Каменская» (с 1999 по 2003), «Братья Карамазовы» (2008–2009), «Пелагия и белый бульдог» (2009), «Лунатики» (2023). Он также выступил продюсером в более 50 проектах.

Полина Мотызлевская