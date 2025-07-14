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Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-4 кредитных карт с бесплатным обслуживанием

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в подборку кредитных карт с бесплатным обслуживанием без каких-либо условий. В исследовании, представленном Банки.ру, рассматривались предложения российских банков на 03.07.2025 г.

Фото: ru.freepik.com

«120 дней на максимум» — флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.

Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, которую можно получить в день заявки, сразу после подписания документов.

Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.
ОГРН 1020280000190

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