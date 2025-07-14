Курский застройщик осужден за аферу с льготным жильем на 29 млн рублей

Промышленный районный суд Курска огласил резолютивную часть приговора в отношении 68-летнего Виктора Умеренкова, бывшего директора ООО «Газспецсервис» (ныне ликвидировано, принадлежало семье Умеренковых). Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Его приговорили к четырем годам колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. руб. Также ему запрещено два года занимать руководящие должности в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

Следствие установило, что в апреле 2012 года ООО «Газспецсервис» в лице директора Виктора Умеренкова заключило с комитетом социального обеспечения Курской области (ныне — министерство) госконтракт на поставку 35 однокомнатных квартир общей стоимостью свыше 30 млн руб. для оформления в собственность региона.

По версии следствия, Виктор Умеренков изначально не планировал исполнять условия контракта. 12 мая 2012 года комитет перечислил ему в качестве аванса порядка 9 млн руб. Позже, в период с 24 октября по 21 декабря 2012 года, осужденный, не имея разрешения на строительство, возвел с привлечением третьих лиц четыре многоэтажных дома ненадлежащего качества. 21 декабря 2012 года он предоставил фиктивные документы о передаче 35 квартир на сумму более 29 млн руб.

Через шесть дней на тот момент председатель комитета соцобеспечения Вадим Дроженко (осужден в 2016 году за злоупотребление должностными полномочиями), введенный в заблуждение Виктором Умеренковым, подписал платежное поручение и перечислил свыше 20 млн руб. на счет ООО «Газспецсервис» в качестве оплаты за квартиры. Похищенными денежными средствами в общей сумме свыше 29 млн руб. экс-глава компании распорядился по своему усмотрению.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова