Юридический форум Legal meat up собрал в Нижнем Новгороде около 300 участников

В Нижнем Новгороде состоялся ежегодный юридический форум Legal meat up, собравший около 300 практикующих юристов и адвокатов из российских регионов. На территории яхт-клуба на Гребном канале участники обсудили свежие тренды, неоднозначные уголовные и арбитражные дела, сложившуюся практику и даже дизайн юридических документов. Темами для дискуссий также стали уголовные риски при работе с госзаказом, защита от изъятия собственности, финансовое управление для юристов, тренды банкротства, медиация в бизнесе и многие другие.

Почетным гостем форум стал председатель Высшего арбитражного суда (ВАС РФ) в отставке Антон Иванов, который сейчас преподает в Высшей школе экономики.

Выступая на форуме, господин Иванов поднял проблемы блокировки банковских счетов из-за «подозрительных» переводов и противоречия регулятивных актов в финансовой сфере. По его мнению, государство «хочет пропиариться», возбуждая уголовные дела по выявленным фактам дистанционных мошенничеств, жертвами которых становятся пенсионеры. Одновременно с этим водятся дополнительные ограничения на проведение различных транзакций, из-за которых могут пострадать и законопослушные граждане.

«Хочется, чтобы были уголовные дела о дистанционном мошенничестве. Однако для полиции это "висяки". Никто не знает, как доставать подозреваемых в совершении таких преступлений, так как большинство из них находится за границами России. Кроме того, мы ограничили дееспособность несовершеннолетних, запретив им открывать банковские карты без согласия родителей. В результате подвис вопрос, могут ли в итоге подростки распоряжаться своими заработками»,— отметил экс-председатель Высшего арбитражного суда.

Владимир Зубарев