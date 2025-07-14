В Самаре в суд направлено дело о совершении террористического акта

В суд на рассмотрение направлено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По версии следствия, 27 февраля около 05:30 (MSK+1) обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, испытывая негативное отношение к действиям и решениям органов власти, прибыл к зданию правительства Самарской области. Подвез его на автомобиле сын, который не знал о преступных намерениях отца. Обвиняемый «бросил на лестницу взрывоопасный предмет, после чего скрылся с места преступления». В результате произошедшего никто не пострадал.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Руфия Кутляева