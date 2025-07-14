В Оренбуржье устанавливают причины ДТП со смертельным исходом

В воскресенье, 13 июля, в 05:46 (MSK+2) произошло ДТП на 6-м километре автодороги Саракташ — Бурунча — Новомихайловка. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, 37-летний водитель автомобиля «Лада Приора» двигался со стороны с. Бурунча в сторону п. Саракташ с пассажиром. Водитель не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП 33-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался в медицинском учреждении. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, с многочисленными травмами был госпитализирован. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева