В Самаре в первом полугодии на 18,2% снизились количество краж, совершенных несовершеннолетними

Среди несовершеннолетних на 18,2% зафиксировано снижение количества таких правонарушений, как кража. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года не увеличилось количество преступлений, совершенных подростками в состоянии наркотического опьянения. Промежуточные итоги подвела комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщает администрация Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Управление МВД России по Самаре совместно с комиссией по делам несовершеннолетних выявило 40 нарушителей среди несовершеннолетних до 16 лет, находящихся на улице в ночное время без сопровождения взрослых. В отношении их родителей составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. Рассмотрено 355 административных дел в отношении несовершеннолетних.

«Важно, чтобы работа с подростками была индивидуальной, так как это позволяет сдерживать рост количества правонарушений. Сегодня индивидуально-профилактическая работа организована в отношении 675 несовершеннолетних. Специалистами проводятся занятия по коррекции поведения подростков, психолого-педагогическое консультирование родителей и педагогов, профилактические беседы с подростками и их родителями, организация досуга в свободное от учебы время, а также вовлечение подростков в социальные проекты и мероприятия», — отметила начальник отдела обеспечения деятельности Комиссии Ольга Шамраева.

Руфия Кутляева