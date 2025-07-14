Лакокрасочный завод в Каменском районе направил на развитие производства 114 млн рублей

С начала 2025 года завод лакокрасочных изделий «Престиж Холдинг» в Каменском районе направил на модернизацию производства свыше 114 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Завод занялся производством нового вида продукции — декоративных и фактурных материалов. Кроме того, изменения затронули и цех колеровочных паст: закупается необходимое оборудование, доукомплектовывается линия.

На предприятии также открыли спорткомплекс с бесплатными детскими секциями по игровым видам спорта и боевым искусствам. Там проводят корпоративные и районные соревнования.

Мария Хоперская