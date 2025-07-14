Энергетики «Т Плюс» готовят к отопсезону 2025/26 теплоснабжающую инфраструктуру микрорайона Гайва

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» проводит плановые ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района Перми. Для этого на период с 7 по 20 июня отключено горячее водоснабжение в связи с ремонтными работами на теплоисточнике Пермская ТЭЦ-13. Также проводятся гидравлические испытания на теплосетях для выявления и устранения повреждений.

В ходе летней подготовки на Пермской ТЭЦ-13 проводится ремонт турбогенератора № 2, трёх паровых котлов и двух водогрейных котлов. Проверяются тепловыводы с заменой задвижек, а также выполняется профилактика насосного оборудования. Это необходимо, чтобы зимой станция стабильного давала тепло в дома горожан.

Также Пермские тепловые сети выполняют проверку 182 км трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, по которым тепло и горячая вода поступают в социальные объекты и жилые дома Гайвы. Такая профилактика обязательна для подготовки коммуникаций к несению нагрузок в период осенне-зимнего максимума. Для удобства жителей работы на теплосетях синхронизированы с выполнением мероприятий на ТЭЦ.

«Подготовка к отопительному сезону 2025/26 теплоэлектростанций и котельных продолжается по графику. Комплекс необходимых работ выполняется максимально оперативно, но при строгом соблюдении требований промышленной безопасности. Тщательная подготовка всех элементов теплоснабжающей инфраструктуры к зиме обеспечивает надёжную подачу тепловой энергии горожанам зимой», – отмечает заместитель главного инженера по генерации Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Антон Щербаков.

Всего энергетики «Т Плюс» до старта подачи тепла проверят 2056 км теплосетей краевой столицы. Специалисты выполнят ремонты на четырёх ТЭЦ, трёх водогрейных котельных и 27 малых котельных по всему городу. «Т Плюс» обеспечит подготовку 12 насосных станций и 418 центральных тепловых пунктов. Также планируется заменить 18 участков изношенных труб на улицах Макаренко, Екатерининская, Самаркандская и других, а также в микрорайонах Кислотные дачи и Молодёжный.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал ПАО «Т Плюс»