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В Ярославле могут построить акватермальный комплекс

Проект строительства физкультурно-оздоровительного акватермального комплекса в Ярославле получил положительное заключение экспертизы. Соответствующая информация размещена на портале Единого государственного реестра заключений.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Строительство комплекса с названием «Термы Наутико» планируется на проспекте Дзержинского на земельном участке 19, который находится рядом с Центром детей и юношества. Застройщиком выступает ООО «Ярославский курорт». Подробности проекта неизвестны.

Алла Чижова

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