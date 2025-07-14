В Ярославле могут построить акватермальный комплекс

Проект строительства физкультурно-оздоровительного акватермального комплекса в Ярославле получил положительное заключение экспертизы. Соответствующая информация размещена на портале Единого государственного реестра заключений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Строительство комплекса с названием «Термы Наутико» планируется на проспекте Дзержинского на земельном участке 19, который находится рядом с Центром детей и юношества. Застройщиком выступает ООО «Ярославский курорт». Подробности проекта неизвестны.

Алла Чижова