Прокуратура выбыла из гонки

Суды двух инстанций отказали в удовлетворении иска прокуратуры Башкирии, добивавшейся возврата в муниципальную собственность участка площадью 33,6 га в микрорайоне Затон-Восточный Уфы. Земли сначала были арендованы, а затем были приобретены одним из ответчиков. После участок несколько раз перепродавался. Надзорное ведомство настаивало, что право собственности на земли перешло с нарушением Земельного кодекса, но суд с его доводами не согласился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура пыталась вернуть участок в собственность города

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Прокуратура пыталась вернуть участок в собственность города

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратуре не удалось добиться возврата в муниципальную собственность участка площадью 33,6 га в уфимском микрорайоне Затон-Восточный на берегу реки Белой. Спор продолжается с марта 2021 года. Надзорное ведомство считает, что городская администрация реализовала арендодателю слишком большой участок, а цена покупки была заниженной — по действовавшей на тот момент методике подсчета, она превышала 1,1 млрд руб., заявлял истец.

Спорный участок с 2012 года арендовало ООО «Норт», собиравшееся строить на территории спортивный комплекс «Белая река». Проект планировки предполагал возведение административного здания, гоночной трассы, базы отдыха, гостиницы, аквапарка и торгово-развлекательного многофункционального комплекса. В конце 2019 года арендатор заявил о намерении выкупить земли на льготных условиях — мэрия согласовала выкупную цену в размере 50% от кадастровой стоимости, 56 млн руб.

В июле 2020 года прокуратурой было установлено, что на участке расположены только двухэтажное деревянное строение, будка охраны и трансформаторная подстанция. С августа по декабрь этого же года участок трижды сменил собственников). Сначала права на него перешли к Юлаю Кидрасову, затем к ООО «Флагман-Финанс». Конечным приобретателем стал закрытый паевый инвестиционный фонд «РичЮнион» (владельцы — «Пилот-Инвест», «УК «Бизнеспрофтрейдинг» и «ИнвестКапиталСервис»). Прокуратура просила признать цепочку этих сделок недействительной и обязать конечных приобретателей вернуть участок в собственность города.

В мае 2022 года арбитражный суд Башкирии удовлетворил требования надзорного ведомства, в декабре этого же года апелляционная инстанция отменила это решение. В марте 2023-го арбитражный суд Уральского округа направил дело на пересмотр.

В апреле этого года суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований прокуратуры. Истец попытался обжаловать решение, ссылаясь на то, что проект не завершен, а для эксплуатации построенных объектов 33,6 га слишком много. Суд при вынесении решения учел выводы двух экспертов, посчитавших, что спорткомплексу нужен весь участок, а построенные на нем здание, трансформаторная подстанция, двухкилометровая гоночная трасса и километровый гоночный трек технологически и функционально связаны. С этой позицией согласился Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Представитель ООО «Флагман-финанс», адвокат Аскар Мингазетдинов отмечает: прокуратура указывала на несоразмерность участка площади построенных объектов, но судебные экспертизы этот довод опровергли. Спорный участок, по его словам, сейчас используется по прямому назначению: для мототренировок и проведению соревнований по мотоспорту.

«Еще одной претензией прокуратура указывала, что спортивный комплекс не был построен в полном объеме. При этом прокуратура ссылалась на концепцию комплекса от 2014 года, где помимо трека, трибун и спортивной инфраструктуры, были предусмотрены ТРК и аквапарк. Однако ответчикам удалось доказать, что спорный земельный участок находится в рекреационной зоне и на нем нельзя было в принципе построить что-либо кроме спортивных объектов. В связи с тем, что, начиная с 2021 года и по настоящее время на земельный участок был наложен и до сих пор не снят арест по иску прокуратуры, шли судебные процессы, а до этого была пандемия ковида, собственники участка не предпринимали активных шагов для его развития»,— пояснил он.

Господин Мингазетдинов полагает, что после снятия ареста спорткомплекс будет использоваться для соревнований по мотоспорту.

Руководитель юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев отмечает, что в части учета площади гоночного трека для определения площади участка суд прав.

«Да, действительно, земельный участок необходим для использования построенного на нем гоночного трека. В то же время мы понимаем, что ничто не мешает собственнику начать застраивать территорию (при условии, что регламент ее использования это позволяет) многоквартирными домами. Сейчас регламент для этого участка не установлен — и прокуратура могла бы инициировать этот процесс. Если в правилах землепользования и застройки за этим участком будет закреплен, например, вид разрешенного использования, «размещение стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов”, застройка станет невозможной»,— прокомментировал он.

По мнению юриста, суд также мог бы обратить внимание на то, что частично участок расположен на территории общего пользования и зеленых насаждений, которые нельзя приватизировать.

В подобных спорах решение вопросов, являются ли расположенные на участке объекты объектами недвижимости и какая часть участка необходима для их эксплуатации, суды часто отдают на откуп экспертов, отмечает юрист практики недвижимости и строительства «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Артем Гульянц.

«Чтобы ответить на вопрос о правовом режиме «гоночного трека», следовало выяснить, является ли он действительно объектом «для проведения кольцевых видов автотранспортных состязаний» (не на бумаге, а в реальности) или же это просто заасфальтированная дорога, созданная с целью «закрасить» контур участка и приватизировать его целиком»,— указывает он.

Юрист также указывает: эксперт назвал комплекс «единым объектом», хотя не должен выносить суждения по юридическим вопросам.

Наталья Балыкова