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Коммерсантъ FM
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Торговые центры настраиваются на районы

Почему набирают популярность объекты такого формата

Московские девелоперы сосредоточились на районных торговых центрах. Объем ввода таких объектов достиг 10-летнего максимума, следует из данных консалтинговой компании CORE.XP. С начала этого года в эксплуатацию ввели 60 тыс. кв. м площадей такого формата — почти вдвое больше, чем к лету прошлого года.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Это связано с эволюцией торговых пространств в мегаполисе. Сейчас Москва развивает концепцию города в городе, где жителям районов доступен весь спектр услуг без необходимости уезжать далеко от дома, пояснил директор отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев: «Изменилась модель потребления — что, как и где люди покупают. Соответственно, стали более востребованы так называемые районные торговые центры, это небольшой формат до 20 тыс. кв. м. Он ориентирован больше на повседневные нужды: продукты питания, товары, услуги. Смысл в том, что он находится там, где люди проживают, недалеко, рядом с различными транспортными узлами. То есть люди могут совершать покупки по пути на работу и обратно. Это связано с тем, что у нас и город меняется с точки зрения структуры. Власти активно развивают полицентричность города. Мы развиваем формат, когда и рабочие места, и какие-то торговые площади расположены на небольшом расстоянии, то есть человеку не нужно далеко ехать».

Сегмент торговых центров вынужден реагировать на изменение потребительского поведения, отмечают эксперты. К развитию онлайн-торговли оказался особенно чувствителен сегмент fashion. Крупные бренды остаются в моллах, а районные ТЦ ориентированы на другие потребности покупателей, говорит руководитель направления торговой и гостиничной аналитики IBC Real Estate Валерия Шураева: «Застройщики сейчас стремятся создавать районные торговые центры, которые привлекательны и для инвесторов в связи с высокой окупаемостью. Кроме того, строительство районных объектов требует меньших инвестиций в объект, и более низкие капиталовложения снижают финансовые риски.

Покупатели разошлись по магазинам

Их главной характеристикой является состав арендаторов, он значительно отличается от классических торговых центров. Чаще всего арендуют площади под спортивные пространства, далее идет общественное питание и продуктовые магазины. При этом в больших торговых центрах основными по площади арендаторами все еще являются магазины одежды и обуви, преимущественно российские. А в новых районных ТЦ фокус смещается с fashion на операторов повседневного спроса. Если мы посмотрим на ключевых игроков, то ими остаются сетевые компании: например, DDX Fitness, Gloria Jeans, Sela, "Вкусно — и точка", "Перекресток" и Spar. И это связано с изменением поведения потребителей и развитием онлайн-торговли».

Базу статистики об открытии районных торговых центров составили старые советские кинотеатры, переделанные сейчас под сеть ТЦ «Место встречи», подчеркивают в профильном союзе. Это не новые объекты, а реновация уже существующих, их в Москве 39. Перезапуском занимается ADG Group, причем не слишком успешно, отметил вице-президент Союза торговых центров Алексей Блюмкин: «Многое должно было быть введено еще чуть ли не в 2018 году, а они продолжают открываться и открываться. И все это влияет на эту самую статистику. Кроме того, компания ADG показывала плохие экономические результаты. При этом Москва обратно выкупила у них шесть кинотеатров. Никто в Москве и не строит новые районные ТЦ, это просто переделка старых. На самом деле, перспективы — это развитие транспортно-пересадочных узлов, которые будут повышать доступность больших ТЦ.

В отрасли торговых центров достаточно тяжелая ситуация не первый год, очень мало девелоперов их строит. Мешают маркетплейсы и общее снижение потребительской активности за счет смены модели поведения на сберегательную».

Всего в Москве насчитывается больше миллиона квадратных метров площадей в районных торговых центрах.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

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