Торговые центры настраиваются на районы

Московские девелоперы сосредоточились на районных торговых центрах. Объем ввода таких объектов достиг 10-летнего максимума, следует из данных консалтинговой компании CORE.XP. С начала этого года в эксплуатацию ввели 60 тыс. кв. м площадей такого формата — почти вдвое больше, чем к лету прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Это связано с эволюцией торговых пространств в мегаполисе. Сейчас Москва развивает концепцию города в городе, где жителям районов доступен весь спектр услуг без необходимости уезжать далеко от дома, пояснил директор отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев: «Изменилась модель потребления — что, как и где люди покупают. Соответственно, стали более востребованы так называемые районные торговые центры, это небольшой формат до 20 тыс. кв. м. Он ориентирован больше на повседневные нужды: продукты питания, товары, услуги. Смысл в том, что он находится там, где люди проживают, недалеко, рядом с различными транспортными узлами. То есть люди могут совершать покупки по пути на работу и обратно. Это связано с тем, что у нас и город меняется с точки зрения структуры. Власти активно развивают полицентричность города. Мы развиваем формат, когда и рабочие места, и какие-то торговые площади расположены на небольшом расстоянии, то есть человеку не нужно далеко ехать».

Сегмент торговых центров вынужден реагировать на изменение потребительского поведения, отмечают эксперты. К развитию онлайн-торговли оказался особенно чувствителен сегмент fashion. Крупные бренды остаются в моллах, а районные ТЦ ориентированы на другие потребности покупателей, говорит руководитель направления торговой и гостиничной аналитики IBC Real Estate Валерия Шураева: «Застройщики сейчас стремятся создавать районные торговые центры, которые привлекательны и для инвесторов в связи с высокой окупаемостью. Кроме того, строительство районных объектов требует меньших инвестиций в объект, и более низкие капиталовложения снижают финансовые риски.

Их главной характеристикой является состав арендаторов, он значительно отличается от классических торговых центров. Чаще всего арендуют площади под спортивные пространства, далее идет общественное питание и продуктовые магазины. При этом в больших торговых центрах основными по площади арендаторами все еще являются магазины одежды и обуви, преимущественно российские. А в новых районных ТЦ фокус смещается с fashion на операторов повседневного спроса. Если мы посмотрим на ключевых игроков, то ими остаются сетевые компании: например, DDX Fitness, Gloria Jeans, Sela, "Вкусно — и точка", "Перекресток" и Spar. И это связано с изменением поведения потребителей и развитием онлайн-торговли».

Базу статистики об открытии районных торговых центров составили старые советские кинотеатры, переделанные сейчас под сеть ТЦ «Место встречи», подчеркивают в профильном союзе. Это не новые объекты, а реновация уже существующих, их в Москве 39. Перезапуском занимается ADG Group, причем не слишком успешно, отметил вице-президент Союза торговых центров Алексей Блюмкин: «Многое должно было быть введено еще чуть ли не в 2018 году, а они продолжают открываться и открываться. И все это влияет на эту самую статистику. Кроме того, компания ADG показывала плохие экономические результаты. При этом Москва обратно выкупила у них шесть кинотеатров. Никто в Москве и не строит новые районные ТЦ, это просто переделка старых. На самом деле, перспективы — это развитие транспортно-пересадочных узлов, которые будут повышать доступность больших ТЦ.

В отрасли торговых центров достаточно тяжелая ситуация не первый год, очень мало девелоперов их строит. Мешают маркетплейсы и общее снижение потребительской активности за счет смены модели поведения на сберегательную».

Всего в Москве насчитывается больше миллиона квадратных метров площадей в районных торговых центрах.

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Светлана Белова