Удмуртия примет делегации минобороны государств СНГ на заседании комитета ПВО

В Удмуртии состоится 61-е заседание координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств—участников СНГ, следует из распоряжения правительства региона о создании рабочей группы. Документ опубликован на сайте кабмина 14 июля. Заседание запланировано провести в 3-м квартале 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Напомним, 60-е заседание комитета состоялось 24 апреля 2025 года в городе Алматы в Казахстане. На нем, помимо сотрудников оборонного ведомства принимающей стороны и представителей предприятий ВПК и других военных организаций, присутствовали делегации Министерств обороны России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. На заседании обсуждали вопросы совершенствования объединенной системы ПВО, которая была образована 30 лет назад.