Жительницу Геленджика оштрафовали на 350 тыс. рублей за оправдание терроризма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жительницу Геленджика Анну Красовскую к штрафу за публикацию одобрительных постов о батальоне «Азов», признанном террористической организацией и запрещенном в РФ. По информации прокуратуры Краснодарского края, сумма штрафа составила 350 тыс. руб.

Судом установлено, что Анна Красовская является противником проведения специальной военной операции. В мае 2023 года она открыла в одном из интернет-мессенджеров страницу, где был опубликован видеоролик о деятельности террористов. Жительница Геленджика написала комментарий в поддержку террористической организации и опубликовала текст под видеороликом.

В качестве дополнительного наказания суд запретил Анне Красовской заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете, на два года.

Анна Перова, Краснодар