В российском мессенджере Max появились каналы

Мессенджер Max по примеру Telegram запустил каналы — публичные чаты, в которых сообщения могут публиковать только их создатели или администраторы. Каналы находятся на этапе тестирования, рассказала пресс-служба компании-разработчика VK. В мессенджере нет функций счетчика просмотров и комментариев, их обещают добавить позже.

Сейчас пользователи Max могут подписаться на каналы, ставить реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки. В тестировании работы новой функции учувствуют СМИ, блогеры, звезды и инфлюенсеры, всего более 50 авторов. «Ъ» — в их числе. Самостоятельно создать каналы пользователи пока не могут.