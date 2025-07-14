Башкирская содовая компания выплатила 158,6 млн рублей дохода по облигациям

АО «Башкирская содовая компания» (БСК) выплатила 158,6 млн руб. дохода по облигациям серии 001Р-03 за восьмой купонный период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего выпущено 6 млн ценных бумаг. На одну облигацию выплачено 26 руб. 43 коп.

АО «БСК» является крупнейшим российским производителем кальцинированной и пищевой соды. Основные активы организации расположены в Стерлитамаке. В начале лета стало известно о покупке холдингом «Росхим» 57,43% акций компании, принадлежавших правительству РФ. 38,5% акций владеет Башкирия.

В 2024 году чистая прибыль БСК составила 4,6 млрд руб. при 61 млрд руб. выручки.

Наталья Балыкова