Ростовская область заняла шестое место по выпуску кондитерской продукции в РФ

В Ростовской области в год производится более 200 тыс. т кондитерской продукции. По итогам 2024 года регион занял первое место в Южном федеральном округе и шестое место в России. Об этом сообщает пресс-служба донского минэкоразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В 2025 году в Ростовской области произведено более 160 тыс. т кондитерской продукции, что на 10,3% выше, чем в предшествующем году. При этом за 2023 и за 2022 годы также отмечался рост на 3,5% и 2,3% соответственно.

Кондитерская отрасль пищевой и перерабатывающей промышленности региона представлена десятью фабриками и сотней малых предприятий и цехов. Так, Азовская кондитерская фабрика производит порядка 50% от общего объема. В десятку лидеров также входят кондитерские «Тимоша», «Сладофф», «Мишкино» («Степь-Инвестиции»), «Золотой колос» (ИП Абачараева Н.Л.), «Донской кондитер», «Печенье Морозова», Аксайская кондитерская фабрика, Таганрогская кондитерская фабрика и «Ирис». Отмечается, что главными импортерами отрасли являются Китай, Азербайджан, Абхазию, Таджикистан, Казахстан и Беларусь.

Константин Соловьев