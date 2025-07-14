В Оренбуржье с недобросовестного подрядчика взыскали ущерб, причиненный бюджету детсада

Арбитражный суд Оренбургской области поддержал заявленные прокуратурой требования о взыскании с подрядчика суммы причиненного бюджету ущерба из-за невыполнения в срок капремонта в здании детского сада. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в феврале 2024 года детский сад №62 и организация заключили договор на выполнение капитального ремонта со сроком до 31 мая 2024 года. Подрядчик не выполнил обязательства. В связи с этим в сентябре руководство дошкольного учреждения заключило контракт в другой фирмой, но его стоимость увеличилась на 700 тыс. руб.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать причиненный ущерб с первого подрядчика. Надзорное ведомство контролирует ход исполнения судебного акта.

Руфия Кутляева