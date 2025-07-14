Самарского адвоката подозревают в покушении на крупное мошенничество

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении адвоката. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщили сегодня в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, адвокат оказывал юридическую помощь подзащитному по уголовному делу о мошенничестве. При этом он пообещал ему посодействовать в смягчении наказания за совершенное преступление и затребовал за это 3 млн руб.

На самом деле адвокат не собирался исполнять взятые на себя обязательства, так как не имел реальной возможности повлиять на приговор суда. Подзащитный это понял и обратился к правоохранителям. При получении денег адвоката задержали.

«В настоящее время в отношении подозреваемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста»,— заявили в СУ СК РФ по Самарской области.

Алексей Алексеев