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Корпус снаряда времен ВОВ нашли на стройплощадке в Балахнинском округе

Корпус артиллерийского снаряда обнаружили во время строительных и земляных работ в деревне Конево Балахнинского округа Нижегородской области. Для обследования находки прибыли взрывотехники группы разминирования ОМОН «Буревестник», сообщили в региональном управлении Росгвардии 14 июля 2025 года.

100-мм корпус бронебойного артиллерийского снаряда, найденный в деревне Конево

100-мм корпус бронебойного артиллерийского снаряда, найденный в деревне Конево

Фото: Росгвардия

100-мм корпус бронебойного артиллерийского снаряда, найденный в деревне Конево

Фото: Росгвардия

Росгвардейцы идентифицировали предмет как 100-мм корпус бронебойного артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Он имеет следы коррозии, опасности для окружающих не представляет, так как взрывчатых веществ в нем нет.

В Росгвардии напомнили, что самостоятельные манипуляции с найденными подозрительными предметами проводить нельзя.

Галина Шамберина