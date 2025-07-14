Корпус снаряда времен ВОВ нашли на стройплощадке в Балахнинском округе

Корпус артиллерийского снаряда обнаружили во время строительных и земляных работ в деревне Конево Балахнинского округа Нижегородской области. Для обследования находки прибыли взрывотехники группы разминирования ОМОН «Буревестник», сообщили в региональном управлении Росгвардии 14 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 100-мм корпус бронебойного артиллерийского снаряда, найденный в деревне Конево

Фото: Росгвардия 100-мм корпус бронебойного артиллерийского снаряда, найденный в деревне Конево

Фото: Росгвардия

Росгвардейцы идентифицировали предмет как 100-мм корпус бронебойного артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Он имеет следы коррозии, опасности для окружающих не представляет, так как взрывчатых веществ в нем нет.

В Росгвардии напомнили, что самостоятельные манипуляции с найденными подозрительными предметами проводить нельзя.

Галина Шамберина