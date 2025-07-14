В России зафиксирован 71 лесной пожар общей площадью 2 тыс. гектаров

На территории России зафиксирован 71 лесной пожар, горит около 2 тыс. гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Большая часть возгораний произошло на территории Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

«По сравнению с прошлым годом общее количество возгораний увеличилось на 6%, а площадь, пройденная огнем, сократилась вдвое», — написало МЧС в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что за этого год огонь прошел 4,2 млн гектаров, что в 1,2 меньше, чем за 2024 год. Самые большие пожары зафиксированы в Бурятии и на Забайкалье. Из-за аномальной жары в Красноярском крае, Иркутской области, а также в Южном федеральном округе сохраняется неблагоприятный прогноз.