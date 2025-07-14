Пищевые подсластители провоцируют раннее половое созревание детей

Распространенные пищевые подсластители — сахар, сукралоза и глицирризин — связаны с повышенным риском преждевременного полового созревания у детей. Об этом заявили исследователи из Тайбэйского медицинского университета на Тайване, представившие доклад на конференции Эндокринного общества ENDO 2025 в Сан-Франциско.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ученые проанализировали данные о 1,4 тыс. подростков, из которых у 481 — диагностировали преждевременное половое созревание. Как отмечают ученые, чрезмерное употребление сахара и подсластителей может вылиться в проблемы с ростом: такие дети очень сильно вырастают за короткий промежуток времени, но их рост прекращается раньше, чем у обычных детей, из-за чего он в итоге остается ниже средних значений. Кроме того, избыточное потребление сахара и подсластителей повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и диабета второго типа.

Вышеупомянутые подсластители входят в состав многих диетических напитков, йогуртов, батончиков, жевательной резинки и даже некоторых лекарств для детей.

Ранее та же группа ученых показала, что пробиотики могут ослаблять влияние подсластителей, поддерживая баланс микрофлоры кишечника. По мнению авторов, связь «кишечник—мозг» может играть ключевую роль в регуляции полового созревания.

Семен Тумайкин