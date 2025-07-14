В Ярославской области оштрафуют вандалов, справивших нужду на набережной

В Большом селе полиция установила личности вандалов, которые 13 июля справили нужду в общественном месте на набережной реки Юхоть. Об этом сообщил глава Большесельского муниципального округа Алексей Шутов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Шутов Фото: Алексей Шутов

«Злоумышленники превратили милые фигуры в общественный туалет. Вандалов даже не остановило, что фигуры расположены в общественном месте»,— сообщил господин Шутов.

Установить вандалов помогли оперативная работа сотрудников полиции и наличие камер видеонаблюдения. Теперь они получат штраф в размере 5 тыс. руб. в качестве наказания за административное правонарушение.

Алла Чижова