В Уфе экстренно сел летевший из Сургута в Баку самолет

Вчера в 19:29 в Уфе приземлился самолет авиакомпании «ЮТэйр», совершавший полет по маршруту Сургут—Баку, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе аэропорта. Экипаж сообщил об ухудшении здоровья пассажира, и капитан воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Уфе. После приземления пассажиру вызвали скорую помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Службы МАУ отработали штатно, необходимая помощь оказана»,— сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.

Майя Иванова