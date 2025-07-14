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В Уфе экстренно сел летевший из Сургута в Баку самолет

Вчера в 19:29 в Уфе приземлился самолет авиакомпании «ЮТэйр», совершавший полет по маршруту Сургут—Баку, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе аэропорта. Экипаж сообщил об ухудшении здоровья пассажира, и капитан воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Уфе. После приземления пассажиру вызвали скорую помощь.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Службы МАУ отработали штатно, необходимая помощь оказана»,— сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.

Майя Иванова