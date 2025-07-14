Показатель детской смертности за пять лет сократился более чем на 16%

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что за последние пять лет показатель детской смертности снизился на 16%. Он также напомнил, что младенческая смертность по итогам 2024 года составила 4 промилле — это один из самых низких показателей. В 2025 году «положительный тренд» сохранился — показатель составляет уже 3,7 промилле, добавил министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«И мы сегодня по всем возрастным группам детей имеем снижение»,— уточнил господин Мурашко, представляя статистику на совещании по социальным вопросам с президентом Владимиром Путиным.

В мае господин Мурашко говорил, что смертность детей в возрасте до 17 лет за последнее десятилетие снизилась более чем в два раза. С 2012 по 2025 год смертность детей снизилась на 61,5%. Младенческая смертность сократилась на 57% за аналогичный период — в 2012 году умерли 16,3 тыс. детей в возрасте до одного года, в январе--апреле 2025-го — 1,1 тыс. детей.

До середины 1990-х годов уровень младенческой смертности в России находился в диапазоне 16–20, после 1995 года стал плавно снижаться. В 2018 году показатель сократился до 5,1, в 2019-м — до 4,9, в 2020-м — до 4,5 случаев на 1 тыс. рождений. По итогам 2022 года младенческая смертность в России оказалась на 20% ниже, чем в США.

Полина Мотызлевская