В Челябинске суд оставил в СИЗО экс-начальника миграционного отдела полиции

Челябинский областной суд оставил под стражей бывшего начальника отдела по вопросам миграции Тракторозаводского района Игоря Шатохина, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий. Он продолжит находиться в СИЗО до 28 сентября 2025 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Адвокаты Игоря Шатохина пытались обжаловать решение Центрального районного суда, который 25 июня этого года продлил фигуранту срок содержания под стражей до конца сентября. Сторона защиты просила его отменить и отправить подсудимого под домашний арест. Областной суд отклонил доводы адвокатов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по версии следствия, экс-начальник миграционного отдела в 2023-2025 годах неоднократно получал через посредника деньги от граждан РФ за сокрытие сведений о том, что они не состоят на воинском учете.