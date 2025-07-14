Прокуратура утвердила обвинения 23 украинским военнослужащим

В Генпрокуратуре России утвердили обвинительные заключения по 22 уголовным делам против украинских военнослужащих. Всего на скамье подсудимых окажутся 23 бойца ВСУ из девяти воинских подразделений. Дела направят для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд.

Всех фигурантов обвиняют в совершении терактов в Курской области. Следствие установило, что военнослужащие въехали в Суджанский район Курской области в период с ноября 2024 по март 2025 года. Они укрепились в 12 населенных пунктах, где оборудовали огневые позиции.

Бойцы ВСУ следили и докладывали о действиях российских военнослужащих. Они также запугивали гражданских и мешали их эвакуации. Помимо этого, обвиняемые мешали работе органов власти. Их всех задержали бойцы ВС РФ спустя «непродолжительное время», после чего украинцы находились под арестом.

Никита Черненко