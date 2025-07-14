Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как онлайн-площадки могут противостоять материалам, созданным с помощью генеративного искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Онлайн-платформы начали борьбу с машинным контентом. К примеру, YouTube решил ужесточить правила монетизации роликов. Теперь возможности заработка будут ограничены для авторов неаутентичного контента — эта категория включает массово генерируемые видео, повторяющиеся и низкокачественные материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Под ограничения, в частности, подпадают, например, видео с искусственной озвучкой поверх фотографий или фейковыми новостями. В справочной документации сервис уточняет, что создатели всегда должны были загружать оригинальный и аутентичный контент. Небольшое, как говорят в сервисе, обновление предназначено для лучшего определения того, когда контент массово производится или повторяется. Деньги не должно приносить то, что многие пользователи считают спамом.

Проблема назрела: TechCrunch отмечает, что YouTube уже наводнен контентом, созданным с использованием генеративной технологии ИИ. Ролики делать легко — не нужны съемки и озвучка, теперь и изображение, и голос можно создать в несколько кликов. Эта деятельность превратилась в многомиллионный бизнес, когда блогеры генерируют ролики по промптам и просто заливают в сеть. Эксперименты с алгоритмами привели и к волне фейков. Газета The Guardian сообщала, что миллионы просмотров получили поддельные ролики якобы о судебном разбирательстве вокруг рэпера Дидди. А еще выяснилось, что 25-минутный документальный фильм в жанре очень популярного в США тру-крайм, где рассказывалось о жутком убийстве десятилетней давности в Литлтоне, штат Колорадо, — это абсолютная выдумка. Город на видео только слегка напоминал Литлтон, заметили энтузиасты-расследователи. Но к тому моменту сгенерированную искусственным интеллектом историю уже посмотрели 2 млн пользователей YouTube.

Так, небольшое разъяснение от платформы дает ей и другим сервисам возможность официально начать борьбу с машинным контентом. Участники рынка начали принимать тот факт, что изобилие технологий может нанести непоправимый ущерб репутации онлайн-площадок. Интересно, как это будет работать на практике и как скоро находчивые блогеры найдут новые схемы обхода.

Яна Лубнина