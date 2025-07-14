«Ученые обосновали научно пользу лесотерапии»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о сотрудничестве художников с учеными Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Фото: Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины

Я не впервые упоминаю в своих программах музей-заповедник «Горки Ленинские» — весьма, как выясняется, передовая институция. Во-первых, интересна история центральной усадьбы «Большие Горки». Вдова мецената Саввы Морозова, а после супруга московского градоначальника Рейнбота, Зинаида Григорьевна при реконструкции комплекса привнесла туда невероятные по тем временам технические новинки, включая паровое отопление, электричество, водопровод. Усадьба сохранилась благодаря тому, что два года здесь жил и работал Владимир Ленин, а после семья его брата Дмитрия Ульянова. А еще именно здесь в середине 1980-х решили создать самый первый в СССР мультимедийный музей, да еще и использовали разработанное на базе Apple оборудование и обратились к Стиву Джобсу за помощью.

Заповеднику вовсе не чуждо и современное искусство. Пару лет назад я проводил здесь студенческую арт-резиденцию «ГИТИС в Горках», результатом которой стали паблик-арт-проекты. И вот сейчас весьма неожиданный опыт — связь искусства с медициной. Проект сотрудничества художников с учеными Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России так и называется: «Лес. Художественно-терапевтическая тропа». Принимать синрин-йоку, что в переводе с японского означает «лесные ванны», предлагается на двухкилометровом маршруте, построенном архитектором Иваном Щетининым. По дороге вы встретите различные объекты: что-то создано художниками, например, Сергеем Катраном, Леонидом Тишковым, Георгием Тотибадзе. А что-то сохранилось с древнейших времен, вроде курганов вятичей.

В общем, главное тут, как я понял, ощутить во время прогулки равновесие и гармонию. Лес всегда оказывает на меня именно такое воздействие. Но тут еще и ученые обосновали научно пользу лесотерапии. Старались ведь, изучали. Можно сказать, начали на тропе новую научную работу, которая ляжет в основу первого отечественного исследования в этой области.

Куратор и вдохновитель проекта Нина Гомиашвили уверена, что тропы проложат впоследствии и в других местах, сохраняя симбиоз природного и художественного переживаний.

Дмитрий Буткевич