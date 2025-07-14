Представители беженцев из Карабаха встретились с членами правительства Армении

В Ереване состоялась встреча «Совета по защите арцахцев», представляющего интересы беженцев из Нагорного Карабаха, с руководителем офиса вице-премьера Армении Тиграна Хачатряна и замглавы Минтруда республики. Работавший омбудсменом в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что переговоры не принесли результатов.

13 июля на площади Свободы в Ереване прошел митинг в защиту прав жителей Нагорного Карабаха, которые были вынуждены покинуть регион после его перехода под контроль Азербайджана в сентябре 2023 года. Акция перешла в сидячую забастовку, которая продлилась 14 июля у здания правительства. Через некоторое время представителей «Совета по защите арцахцев» пустили в офис вице-премьера, чтобы обсудить продление соцвыплат беженцам.

«Достичь согласия о возможности продолжения программы содействия в аренде жилья (40+10 тыс драмов.;$130.— ''Ъ'') не удалось. Было отмечено, что они настроены конструктивно в отношении улучшения программ, однако по-своему опыту могу сказать, что это бессмысленно»,— сказал Гегам Степанян. «Тот факт, что арцахцы могут остаться без крыши над головой — правительство не волнует»,— подчеркнул он. Организаторы протестных акций сообщили, что из-за отсутствия широкой общественной поддержки прекращают митинги и забастовки и будут искать другие методы для изменения ситуации.

После военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе из региона уехало более 100 тыс. этнических армян. Большинство из них остались в Армении, а правительство республики запустило программу «40+10», предусматривающую выплаты на каждого члена семьи для покрытия расходов на жилье и проживание. С 1 апреля 2025 года программу сократили: финансовую помощь теперь обеспечат лишь детям, пенсионерам старше 63 лет, людям с инвалидностью и потерявшим кормильца. Сумма выплат сократилась до 30 тыс. драм.

Лусине Баласян