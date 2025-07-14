С «Башавтотранса» взыскали 1,5 млн рублей за гибель человека при ДТП с автобусом

Ленинский райсуд Уфы обязал АО «Башавтотранс» выплатить 1,5 млн руб. компенсации морального вреда братьям и сестре погибшего пассажира автомобиля ВАЗ, столкнувшегося с автобусом госперевозчика.

Согласно материалам дела, ДТП произошло днем на трассе Р-240 Уфа — Оренбург. Автобус Mercedes-Benz Sprinter при обгоне столкнулся с ВАЗ. Пассажир отечественной машины получил травму груди и переломы ребер, от чего скончался до приезда скорой помощи. Истцы оценили причиненный им смертью брата моральный вред в 6 млн руб. Помощник прокурора Ленинского района в суде настаивала на частичном удовлетворении иска.

Разрешая спор, суд учел, что в сентябре 2022 года Салаватский городской суд признал водителя автобуса виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ) и приговорил его к трем годам условно.

Венера Хисамова