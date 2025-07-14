Водитель автомобиля погиб в аварии из-за съезда транспорта с дороги в Удмуртии

72-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» погиб в аварии на дороге в Кезском районе в Удмуртии 12 июля около 13:30, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции республики. Он не справился с управлением и вылетел с трассы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции

ДТП произошло 12 июля около 13:30. Водитель скончался в медучреждении. По предварительным данным, он не был пристегнут ремнем безопасности. Устанавливаются причины и обстоятельства дорожной аварии.