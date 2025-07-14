На чемпионат «Абилимпикс» в Казани зарегистрировалось 259 ветеранов СВО

На первый чемпионат по профессиональному мастерству Абилимпикс" в Казани зарегистрировалось 259 участников специальной военной операции из 81 региона России. Об этом сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева на пресс-конференции.

Мероприятие пройдет в Казани с 25 по 29 июля. Соревнования будут проводиться на базе производственного центра Казанского вертолетного завода.

От Татарстана выступят 26 человек, а от Свердловской области и Удмуртии по 10 участников. Сообщается, что наибольший интерес вызвали компетенции «Оператор БПЛА», «Сварочные технологии» и «Ремонт и обслуживание автомобилей». Чемпионат будет проходить в 15 дисциплинах. Мастерство участников будут оценивать 75 экспертов, среди которых 15 главных экспертов. Главным экспертом в компетенции «Исполнительское мастерство (Вокал)» станет певица Диана Гурцкая. Церемония открытия пройдет 25 июля в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Диана Соловьёва