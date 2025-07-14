В 2025 году заказчики Татарстана заключили госконтракты на 161,9 млрд рублей

В первом полугодии 2025 года заказчики Татарстана заключили более 34 тыс. государственных контрактов на общую сумму 161,9 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета республики по закупкам.

В результате была достигнута экономия бюджетных средств на сумму 2,8 млрд руб. В первом полугодии также было заключено 14,6 тыс. договоров на сумму 11,3 млрд руб. с субъектами малого и среднего бизнеса.

Самый крупный контракт связан со строительством первого участка второй линии метро Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Его стоимость составила 1,92 млрд руб. Работы планируют завершить в январе 2026 года.

За шесть месяцев 2025 года госкомитет провел 240 централизованных закупок на общую сумму более 2,4 млрд руб. В результате затраты бюджета Татарстана были снижены на 4% или на 98,1 млн руб.

Диана Соловьёва