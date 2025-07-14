Москалькова: находящиеся на Украине жители Курской области обеспечены едой и медикаментами

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что жители Курской области, остающиеся на территории Украины, обеспечены едой и медикаментами. Такие данные она получила от Международного комитета Красного Креста (МККК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Они обеспечены питанием, медикаментами, но это ничуть не снижает нашу тревогу и необходимость бороться за них»,— сказала госпожа Москалькова «РИА Новости».

29 мая Татьяна Москалькова говорила, что власти Украины не допускают к жителям Курской области представителей МККК и предоставляют им плохое питание. «Им запаривали зерна пшеницы, это была их основная еда. Они были свидетелями расстрелов мужчин мирных, военных. Конечно, люди страшного натерпелись… Оставшиеся (в Сумах куряне.— "Ъ") рыдали, что их не смогли забрать, что они просто в отчаянии»,— говорила омбудсмен. 25 июня она сообщила, что содержание жителей региона улучшилось.

24 июня госпожа Москалькова сообщала, что всего в Россию удалось вернуть 132 жителя Курской области. Часть из них — в рамках переговорного процесса в Стамбуле. На территории Украины находятся еще 30 жителей региона, некоторые из них содержатся в СИЗО в качестве военнопленных.

Полина Мотызлевская