Минимальный срок накопления на жилье снизился для нижегородцев до четырех лет

Для покупки квартиры площадью 60 кв. м и стоимостью 6,4 млн руб. в Нижегородской области среднестатистической семье с одним ребенком придется откладывать минимум четыре года, сообщили «РИА Новости». В 2024 году срок составлял 5,7 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По результатам исследования, доступность жилья в большинстве регионов России за год выросла. Основной причиной, по мнению экспертов, является рост зарплат и процентных ставок по депозитам, который опередил рост цен на недвижимость.

В рейтинге доступности жилья Нижегородская область поднялась с 66-го на 53-е место среди 85 субъектов России. В лидерах оказались Мурманская область, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, где на квартиру площадью 60 кв. м можно накопить минимум за два года. Дольше всех на такое жилье придется откладывать семьям в Крыму (около 9 лет), Севастополе (8,7 года) и Калмыкии (7,4 года).

При составлении рейтинга аналитики опирались на данные Росстата, Центробанка и «СберИндекса». Эксперты рассчитывали минимальное количество лет для семьи из двух взрослых (со средней чистой зарплатой в регионе) и одного ребенка. Предполагается, что семья будет использовать все средства, которые остаются у нее после обязательных трат (взяты региональные прожиточные минимумы для взрослых и детей), и накопленные депозиты в банках.

Елена Ковалева