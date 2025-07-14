Власти Мордовии помогут многодетной семье, в которой утонули мать и дочь

Глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что власти региона окажут помощь семье Юдинцевых после смерти матери и старшей дочери, пытавшихся спасти младшего ребенка. ТАСС в пресс-службе главы региона сообщили, что связанные с похоронами расходы возьмет на себя предприятие, где работает отец.

В выходные мать, отец и их 11 детей отдыхали на пляже возле реки в Ковылкинском районе Мордовии. Одна из дочерей — 13-летняя Алиса — начала тонуть. Мать со старшей дочкой Анастасией пытались спасти ребенка — они помогли ей выбраться, но сами погибли.

«Правительство республики возьмет сложившуюся трагическую ситуацию на особый контроль, а многодетную семью Юдинцевых обеспечит заботой и опекой»,— написал господин Здунов в Telegram-канале.

ТАСС в пресс-службе главы региона сообщили, что семье Юдицевых окажут материальную и социальную помощь. «По всем вопросам поддержки, включая психологическую, решения бытовых проблем, организацию отдыха детей в летний период и подготовку к школе»,— уточнили в пресс-службе.

Полина Мотызлевская