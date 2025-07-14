Запуск скоростного судна между Ярославлем и Рыбинском откладывается

Скоростное судно «Восход» будет курсировать между Ярославлем и Рыбинском с 15 июля, что на день позже анонсированного ранее срока. Об этом сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Причиной переноса запуска маршрута стали неблагоприятные погодные условия на Ладожском озере, из-за которых задерживается прибытие судна в Ярославскую область»,— объяснили в профильном министерстве.

В первый рейс судно отправится 15 июля в 14:55 из Ярославля. Напомним, что ходить судно будет ежедневно от речного вокзала Ярославля в 10:35 и 14:55, из Тутаева – в 11:25, 13:35 и 15:45, 17:55, из Рыбинска – в 12:30 и 16:50.

Общее время в пути составит два часа. Перевозчиком выступит компания «ВодоходЪ».

«Восход» — судно на подводных крыльях, которое развивает скорость до 60 км/ч.

Алла Чижова