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Ушел из жизни глава администрации Заволжья Сергей Кирилловский

Глава территориального управления города Заволжье Нижегородской области Сергей Кирилловский скончался накануне. Причина смерти будет установлена сегодня. В последнее время господин Кирилловский находился на больничном, сообщил «Ъ-Приволжье» глава Городецкого округа Александр Мудров.

Фото: администрация Городецкого округа

Фото: администрация Городецкого округа

Сергей Кирилловский родился в 1963 году в Харовске Вологодской области. В 1989-2002 годах работал на Заволжском моторном заводе. В 2002-2005 году руководил городской администрацией, в 2010-2020 годах – аппаратом земского собрания Городецкого района. В 2020 году был избран главой администрации Заволжья, а после преобразования Городецкого района в муниципальный округ в 2022 году возглавил территориальное управление Заволжья, фактически оставшись руководителем города.

Прощание с Сергеем Кирилловским состоится 15 июля.

Владимир Зубарев