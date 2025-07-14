Ректору начислили налоги

В прокуратуре Ставропольского края утвердили уголовное дело в отношении 77-летнего ректора Ессентукского института управления, бизнеса и права (ЕИУБиП) Анатолия Аралова. Его обвиняют в сокрытии от ФНС 5,4 млн руб., за счет которых должно было производиться взыскание с института налогов. Отметим, что ранее ректор девять раз уже привлекался к ответственности по «налоговой» статье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Анатолия Аралова рассмотрит Ессентукский городской суд. По версии следствия (дело вело следственное управлением СКР по Ставропольскому краю), с октября 2024 по февраль 2025 года ректор института, кандидат экономических наук Анатолий Аралов, зная о налоговой задолженности вуза, специально скрывал деньги, которые поступали в институтскую кассу в виде платы за обучение. На тот момент банковские счета ЕИУБиП были арестованы, поэтому все расчеты проводились только наличными.

По мнению следствия, господин Аралов действовал «из личной заинтересованности» — ради создания видимости благополучной работы возглавляемой им организации.

А в первую очередь он таким образом, по мнению правоохранителей, обеспечивал зарплатой и премиями себя и своих близких родственников, которые были трудоустроены в вузе.

Ему было предъявлено обвинение в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Господин Аралов уже не раз становился подсудимым по делам о сокрытии налогов. Первое уголовное дело было возбуждено еще в 2011 году по материалам ФНС России. Следователи тогда установили, что в налоговые декларации вуза вносились ложные данные, а в бюджет не поступило более 4 млн руб. По решению суда в 2013 году Анатолий Аралов был оштрафован на 100 тыс. руб. После этого ректор дважды избежал уголовной ответственности благодаря амнистии в связи с празднованием 70-летия Победы.

К 2021 году долг института перед налоговой службой вырос до 50 млн руб., а сумма штрафов ректору, назначенных судом, составила более 500 тыс. руб.

Свидетели в судах при этом утверждали, что у руководителя, чтобы сохранить вуз, просто не было другого выхода — нужно было оплачивать коммуналку, платить зарплаты сотрудникам и не потерять лицензию.

В апреле 2023 года еще одно уголовное дело по утаиванию доходов, где господин Аралов в очередной раз был главным фигурантом, поступило в суд. Согласно материалам дела, в 2022 году, зная о долге 53 млн руб., он дал указание провести наличкой через кассу института 67 млн руб. и скрыл от налоговой службы порядка 12 млн руб.

Как уточнили в прокуратуре региона, для обеспечения исполнения приговора на имущество ректора наложен арест.

Александра Ларинцева, Пятигорск