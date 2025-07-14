Число субъектов МСП в Башкирии за год выросло на 5%

По данным ФНС, на 10 июля число субъектов малого и среднего предпринимательства в Башкирии увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас в республике зарегистрировано 138,9 тыс. субъектов МСП, отметила министр предпринимательства и туризма республики Зухра Гордиенко. По ее словам, темпы роста их количества в Башкирии превышают средние показатели как по России (+3,2%), так и по Приволжскому федеральному округу (+3,9%).

Майя Иванова