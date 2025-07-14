Во Франции поймали беглеца, которого сокамерник вынес в сумке

20-летний преступник, сбежавший на днях из тюрьмы на юго-востоке Франции в сумке бывшего сокамерника, пойман, сообщает BFMTV. Его задержали рано утром 14 июля, когда он вышел из подвала одного из домов коммуны Саноте-Кам, что севернее Лиона.

Молодой человек, француз Эльязид А., отбывал срок за несколько преступлений, включая торговлю людьми и кражу. Он также находился под следствием по делу о связях с организованной преступностью. В одной камере с ним находились еще двое заключенных, один из которых освобождался 11 июля. Эльязид спрятался в сумку с вещами своего сокамерника и оказался на свободе вместе с ним. Руководство тюрьмы в Корба (пригород южнее Лиона) обнаружило пропажу заключенного только 12 июля.

Как отмечает BFMTV, задержан был только сам беглец. Его бывшего сокамерника, организовавшего побег в сумке, в подвале того дома в Саноте-Кам не оказалось.

Кирилл Сарханянц