«Челси» выиграл клубный чемпионат мира по футболу. В финале турнира, который прошел в США, лондонский клуб обыграл «Пари Сен-Жермен со счетом 3:0. Кроме футбола, болельщики увидели большую концертную программу. Перед началом игры вступал Робби Уильямс. Ради музыкального шоу организаторы даже увеличили перерыв. Среди гостей на трибунах был и президент США Дональд Трамп. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent Carchietta-Imagn Images / Reuters Фото: Vincent Carchietta-Imagn Images / Reuters

Перед финалом клубного чемпионата мира многие эксперты и прогнозисты заранее вручали титул «Пари Сен-Жермен». Парней Луиса Энрике часто называли командой без слабых мест, что неудивительно, ведь парижане отправили домой «Реал» и «Баварию». Букмекеры тоже не сомневались в успехе ПСЖ. Но первый тайм пошел, мягко говоря, не по плану. Шоу, которое выдали игроки «Челси», показало, что даже на такой ПСЖ можно найти управу. К 30-й минуте Коул Палмер оформил дубль, а под занавес тайма счет стал крупным (3:0) в пользу «Челси».

Причины такой невероятной развязки первой половины встречи объяснил футбольный агент Дмитрий Чельцов: «Как футболисты ПСЖ вышли на этот матч? Так, будто они учителя и против них какие-то ученики. Мол, мы уже все знаем, мы этот футбол прошли полностью. Никакого заряда на борьбу, все спустя рукава. И здорово заряженные игроки "Челси" воспользовались этим бездарным таймом "Пари Сен-Жермен"».

Во втором тором тайме парижане, конечно, завелись, но все было тщетно. Финальный свисток зафиксировал крупную победу лондонского клуба (3:0). И было видно, что Париж не готов проигрывать. Все чуть не закончилось дракой, в которой мог поучаствовать и сам Луис Энрике. Во Франции, несмотря на эти эмоции, проблему в поражении столичной команды не увидели. Все-таки клубный чемпионат мира в этой стране пока всерьез не воспринимают, рассказал “Ъ FM” футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже: «"Пари Сен-Жермен" — действующий обладатель кубка Лиги чемпионов — точка.

Как сложится этот товарищеский турнир, как бы его ни называли, это никому не интересно.

Важно, кто выиграет, допустим, следующую Лигу чемпионов, это интересно, как команды вкатятся в сезон, потому что это межсезонный турнир».

Кстати, главный тренер «Челси» Энцо Мареска тоже говорил, что не относится к клубному чемпионату мира серьезно. Но в итоге его выиграл, заработав при этом не только титул, но и около $125 млн. ПСЖ, несмотря на поражение, тоже получил на свои счета немало — $100 млн. Денег на свое новое детище FIFА не жалеет. Следующий клубный чемпионат организация уже анонсировала, он состоится в 2029 оду. Президент федерации Джанни Инфантино отчитался, что турнир в США прошел на высоком уроне.

Так что теперь у футболистов топ-клубов появилось еще одно обязательное соревнование. Впрочем, 13 июля FIFА и профсоюз футболистов договорились, что перерыв между матчами должен составлять 72 часа минимум, а продолжительность отпуска не менее 21 дня между сезонами.

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Владимир Осипов