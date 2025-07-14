В мэрии Пензы появился новый начальник отдела организационно-контрольной работы

В Пензе на должность начальника отдела организационно-контрольной работы городской администрации назначили Артема Гусева. Глава города Олег Денисов представил его коллективу в ходе аппаратного совещания.

Артем Гусев в 2011 году окончил Пензенский государственный университет. В период с 2011 по 2022 годы он трудился на предприятии «Электроприбор». Далее он начал работать в региональном правительстве на должности консультанта отдела по взаимодействию с федеральными органами.

В начале этого месяца Артем Гусев стал главным специалистом отдела организационно-контрольной работы в администрации Пензы. К исполнению обязанностей на новой должности он приступил сегодня, 14 июля.

Павел Фролов