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В Казани археологи нашли столетние останки человека

Археологи на строительной площадке в Казани нашли человеческие останки, возраст которых превышает 100 лет. Об этом сообщает пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

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В Казани археологи нашли столетние останки человека

В Казани археологи нашли столетние останки человека

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

В Казани археологи нашли столетние останки человека

В Казани археологи нашли столетние останки человека

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Следующая фотография
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В Казани археологи нашли столетние останки человека

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

В Казани археологи нашли столетние останки человека

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Археологи проводили исследования на стройплощадке ЖК по адресу ул. Муштари, д. № 14. В ходе работ специалисты нашли останки человека. По предварительной оценке, им более ста лет.

Археологи считают, что кости принадлежат древним захоронениям. В ходе исследований также обнаружены предметы бытового назначения, характерные для прошлых эпох. Исследователи института археологии Академии наук Татарстана продолжат исследовать найденные предметы, чтобы точно определить возраст останков.

Диана Соловьёва