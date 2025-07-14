Археологи на строительной площадке в Казани нашли человеческие останки, возраст которых превышает 100 лет. Об этом сообщает пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Казани археологи нашли столетние останки человека Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия В Казани археологи нашли столетние останки человека Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Следующая фотография 1 / 2 В Казани археологи нашли столетние останки человека Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия В Казани археологи нашли столетние останки человека Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Археологи проводили исследования на стройплощадке ЖК по адресу ул. Муштари, д. № 14. В ходе работ специалисты нашли останки человека. По предварительной оценке, им более ста лет.

Археологи считают, что кости принадлежат древним захоронениям. В ходе исследований также обнаружены предметы бытового назначения, характерные для прошлых эпох. Исследователи института археологии Академии наук Татарстана продолжат исследовать найденные предметы, чтобы точно определить возраст останков.

Диана Соловьёва