Житель Удмуртии задержан по подозрению в убийстве соседки по садовому участку

50-летний житель Удмуртии задержан в селе Сигаево по подозрению в убийстве 53-летней соседки по садовому участку, сообщили в СУ СКР по региону. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

С заявлением о пропаже местной жительницы 1972 года рождения обратилась сестра потерпевшей. Пропавшая не выходила на связь несколько дней. Следственно-оперативной группой на территории садового массива была ее найдена машина. Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 12 июля в Сарапульском районе, где находится садовый дом.

Следствие считает, что в ночь с 8 на 9 июля между соседями произошел конфликт из-за громкой музыки, прослушиваемой обвиняемым у себя дома. После просьбы потерпевшей сделать музыку тише пьяный сосед в ходе ссоры ударил ее несколько раз топором по голове и телу. После случившегося он закопал ее труп у реки вблизи участка. Топор и телефон убитой фигурант выбросил в водоем.

Произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. Топор обнаружен и изъят. Подсудимый пытался скрыться. Сейчас он задержан. Фигурант признал свою вину.