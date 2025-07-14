Четыре несанкционированных свалки ликвидировано на Северной магистрали в полосе отвода в январе - июне

На Северной железной дороге в январе-июне 2025 года ликвидировано четыре несанкционированных свалки рядом с путями на станциях Ростов-Ярославский, Иваново и на перегоне Юринский – Тихменево в Ярославской области общей площадью около 190 м2. Было вывезено 17,5 м3 мусора. В настоящее время проводится работа с представителями органов местного самоуправления по ликвидации еще восемь свалок в Ярославской, Ивановской, Вологодской областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Железнодорожники уделяют большое внимание состоянию полосы отвода в рамках обеспечения безопасности перевозок: осуществляют санитарную вырубку деревьев и кустарников, скашивают траву, занимаются уборкой мусора. Регулярно проводятся экологические рейды с целью выявления случаев складирования мусора сторонними лицами, так как свалки несут угрозу безопасности движения поездов – создают пожароопасную ситуацию, негативно влияют на санитарное состояние территорий. В январе-июне 2025 года на Северной магистрали железнодорожники провели более 200 рейдов, в том числе, более 20 – совместно с представителями органов местного самоуправления. За полгода было выявлено 12 незаконных свалок.

Северная железная дорога напоминает, что складирование мусора рядом с путями недопустимо и предусматривает административную ответственность.

За 2024 год на СЖД выявлено 20 несанкционированных свалок, организованных сторонними лицами общей площадью 487 м2 и объемом – 144,5 м3. Все свалки устранены, из них 16 – силами железнодорожников, 4 – силами органов местного самоуправления.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога